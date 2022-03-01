Дизайнеры назвали нехитрые способы визуально увеличить пространство в квартире
По мнению специалистов, увеличить пространство помогут определенные цвета и текстуры в отделке. Например, лучше отдать предпочтение светлому полу, поскольку он позволит создать ощущение объема в помещении. К тому же такие оттенки универсальны и будут гармонировать во многих дизайнерских решениях.
В остальном интерьере стоит воздерживаться от насыщенных теплых цветов из-за их способности визуально сокращать пространство. Но в то же время это не значит, что нельзя делать яркие акценты. В таком случае дизайнеры Architecture And Designs рекомендуют выбирать холодные оттенки — например, голубой, зеленый или серый.
Кроме того, в условиях малогабаритного жилья при покраске стен и потолков следует придерживаться одного из двух советов. В первом варианте эксперты рекомендуют «стереть» границы между стенами и потолком, а добиться этого можно, используя краску одного оттенка. В другом случае, чтобы визуально приподнять потолок, красьте его в более светлый по сравнению с остальным интерьером оттенок.
При этом важно помнить о выравнивании поверхностей перед покраской, а также специалисты советуют пользоваться красками с глянцевым финишем.
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