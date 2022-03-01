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Дизайнеры назвали нехитрые способы визуально увеличить пространство в квартире

Не каждый может похвастаться большой квартирой. Но если размеры скромные, при правильном подходе их можно визуально увеличить. Чтобы добиться такого эффекта, следует обратить внимание на несколько советов дизайнеров.
Дизайнеры назвали нехитрые способы визуально увеличить пространство в квартире

По мнению специалистов, увеличить пространство помогут определенные цвета и текстуры в отделке. Например, лучше отдать предпочтение светлому полу, поскольку он позволит создать ощущение объема в помещении. К тому же такие оттенки универсальны и будут гармонировать во многих дизайнерских решениях.

В остальном интерьере стоит воздерживаться от насыщенных теплых цветов из-за их способности визуально сокращать пространство. Но в то же время это не значит, что нельзя делать яркие акценты. В таком случае дизайнеры Architecture And Designs рекомендуют выбирать холодные оттенки — например, голубой, зеленый или серый.

Кроме того, в условиях малогабаритного жилья при покраске стен и потолков следует придерживаться одного из двух советов. В первом варианте эксперты рекомендуют «стереть» границы между стенами и потолком, а добиться этого можно, используя краску одного оттенка. В другом случае, чтобы визуально приподнять потолок, красьте его в более светлый по сравнению с остальным интерьером оттенок.

При этом важно помнить о выравнивании поверхностей перед покраской, а также специалисты советуют пользоваться красками с глянцевым финишем.

Фото: freepik.com

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