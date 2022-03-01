Дизайнеры назвали нехитрые способы визуально увеличить пространство в квартире

По мнению специалистов, увеличить пространство помогут определенные цвета и текстуры в отделке. Например, лучше отдать предпочтение светлому полу, поскольку он позволит создать ощущение объема в помещении. К тому же такие оттенки универсальны и будут гармонировать во многих дизайнерских решениях.

В остальном интерьере стоит воздерживаться от насыщенных теплых цветов из-за их способности визуально сокращать пространство. Но в то же время это не значит, что нельзя делать яркие акценты. В таком случае дизайнеры Architecture And Designs рекомендуют выбирать холодные оттенки — например, голубой, зеленый или серый.