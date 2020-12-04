Девушка заказала диван в онлайн-магазине и получила мебель для кукольного домика

Переехавшая недавно в новый дом вместе с женихом Жозефом и пятью детьми хозяйка хотела создать уют. Так как в жилище не было никакой мебели, первым делом она решила купить диван. Желая хоть немного сэкономить на покупке мебели, Пинки заказала Г-образный пятиместный диван в интернете. Она заплатила за него 185 фунтов стерлингов (18,6 тысячи рулей).

Когда покупка была доставлена по адресу через десять недель, Джонс была шокирована. Диван выглядел в несколько раз меньше, чем на фотографии. Она не знала, плакать или смеяться, потому что диван подошел бы только для кукольного домика.