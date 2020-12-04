Девушка заказала диван в онлайн-магазине и получила мебель для кукольного домика
Фото: Facebook/Pinky Jones
Переехавшая недавно в новый дом вместе с женихом Жозефом и пятью детьми хозяйка хотела создать уют. Так как в жилище не было никакой мебели, первым делом она решила купить диван. Желая хоть немного сэкономить на покупке мебели, Пинки заказала Г-образный пятиместный диван в интернете. Она заплатила за него 185 фунтов стерлингов (18,6 тысячи рулей).
Когда покупка была доставлена по адресу через десять недель, Джонс была шокирована. Диван выглядел в несколько раз меньше, чем на фотографии. Она не знала, плакать или смеяться, потому что диван подошел бы только для кукольного домика.
Фото: Facebook/Pinky Jones
«Мой жених был дома, когда его доставили. Он сказал, что диван очень маленький и смеялся. Я подумала, что, возможно, его еще нужно собрать», — объяснила 36-летняя Пинки.
Выяснилось, что девушка по ошибке заказала диван для малышей. По словам американки, нигде не были указаны параметры, а товар находился в разделе «Гостиная».
«Я очень долго смеялась, — призналась она. — Потом начала фотографироваться на диване, который, как я думала, устроит всех нас семерых. На сайте сказано: он вмещает пять человек, поэтому подумала, что мои пятеро детей смогут втиснуться в него. Я и мой жених могли бы сидеть на подушках». Пинки поделилась снимками в Facebook, пост набрал более 60 тысяч репостов.
Фото: Facebook/Pinky Jones, pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!