Девушка рассказала, как уборка помогла ей избавиться от депрессии

Девушка показала фото своего гаража до и после уборки. По ее словам, она больше года страдала от депрессии, а с детства жила с обсессивно-компульсивным расстройством, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Все это делало жизнь сущим кошмаром.

Она решила избавиться от апатии, тоски и записалась к психологу. Однако ее лечение предполагало не только наблюдение у специалиста, но и изменение стиля жизни: ухода за телом, что оказалось действительно важным и полезным. Осенью 2020 года девушка ко всему прочему решила очистить пространство: долгое время она выносила мусор из своего гаража и превратила его в по-настоящему уютное место.