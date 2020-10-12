Девушка рассказала, как уборка помогла ей избавиться от депрессии
Фото: Reddit / Rosebudsi
Девушка показала фото своего гаража до и после уборки. По ее словам, она больше года страдала от депрессии, а с детства жила с обсессивно-компульсивным расстройством, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Все это делало жизнь сущим кошмаром.
Она решила избавиться от апатии, тоски и записалась к психологу. Однако ее лечение предполагало не только наблюдение у специалиста, но и изменение стиля жизни: ухода за телом, что оказалось действительно важным и полезным. Осенью 2020 года девушка ко всему прочему решила очистить пространство: долгое время она выносила мусор из своего гаража и превратила его в по-настоящему уютное место.
«Я наконец-то закончила уборку своего «депрессивного гнезда» в гараже после нескольких недель тяжелой работы. Я пожертвовала 55 мешков с одеждой и выбросила 0,5 кубических метра мусора. Теперь могу припарковать свою машину впервые за год», - объяснила Rosebudsi.
По словам автора поста, ее родители были барахольщиками, они набили гараж хламом, который многие годы «отравлял» реальность их дочери. «Я спала на надувном матрасе или на диване в гостиной у отца, так как он хранил в нашей спальне старые бумаги и фотографии. Спать было негде, учитывая, что это был дом с тремя спальнями», — объяснила девушка ситуацию. Как уточнила Rosebudsi, самым сложным было начать уборку, и поэтому она многие годы ее откладывала.
Фото: Reddit / Rosebudsi
«Мой психолог посоветовал мне начать с заполнения одной коробки в выходные, это было то, что нужно. Уже потом я не могла остановиться», - признается она. Девушка объяснила, что уборка помогла ей избавиться от депрессии. В комментариях автора похвалили за проделанную работу и посоветовали ей гордиться собой.
Фото: Reddit / Rosebudsi, pixabay.com
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