Девушка почистила бриллианты подручными средствами и поделилась лайфхаком
Она поделилась лайфхаком в социальных сетях. Девушка опубликовала фотографию, на которой изображены аксессуары в емкости с водой. Вокруг украшений скопилась грязь, которая отделалась от них. Австралийка призналась: впервые попробовав этот метод, была очень удивлена. Она была довольна результатом: украшения сияли как новые.
October 20, 2020
Автор поста говорит, что хотела узнать, насколько бриллианты меняются из-за длительного использования дезинфицирующего средства и ежедневного мытья рук с мылом. Она опустила кольца в раствор, приготовленный с использованием воды и нашатырного спирта в пропорции шесть к одному.
В комментариях пользователи также начали давать советы по очистке украшений в домашних условиях. К примеру, еще одна женщина рекомендует добавлять к описанному раствору средство для мытья посуды. По ее словам, нашатырный спирт портит серебро, позолоту и другие драгоценные камни, за исключением алмазов.
«Мой ювелир посоветовал мне налить небольшое количество мутного нашатырного спирта и каплю жидкости для мытья посуды в теплую воду, дать им пропитаться, а затем аккуратно очистить их детской зубной щеткой. Это единственный способ очистить свои обручальные кольца с бриллиантами и белым золотом», — написала она.
Другая девушка рассказала, что чистит серьги в горячей воде с жидким мылом. Ее поддержала любительница украшений, которая предпочитает алюминиевую фольгу и пищевую соду. Для этого метода драгоценности надо уложить в миску с фольгой, посыпать содой и залить кипятком. Их выдерживают пять минут, а потом натирают до блеска.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!