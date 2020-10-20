Девушка почистила бриллианты подручными средствами и поделилась лайфхаком

В комментариях пользователи также начали давать советы по очистке украшений в домашних условиях. К примеру, еще одна женщина рекомендует добавлять к описанному раствору средство для мытья посуды. По ее словам, нашатырный спирт портит серебро, позолоту и другие драгоценные камни, за исключением алмазов.

«Мой ювелир посоветовал мне налить небольшое количество мутного нашатырного спирта и каплю жидкости для мытья посуды в теплую воду, дать им пропитаться, а затем аккуратно очистить их детской зубной щеткой. Это единственный способ очистить свои обручальные кольца с бриллиантами и белым золотом», — написала она.

Другая девушка рассказала, что чистит серьги в горячей воде с жидким мылом. Ее поддержала любительница украшений, которая предпочитает алюминиевую фольгу и пищевую соду. Для этого метода драгоценности надо уложить в миску с фольгой, посыпать содой и залить кипятком. Их выдерживают пять минут, а потом натирают до блеска.