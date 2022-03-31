Дачники, готовьте «капусту»! За какие действия на участке придется оплачивать штрафы

Также есть риск получить штраф в размере 5000-10 000 рублей, когда дача с категорией земли не под сельхозназначение используется для предпринимательской деятельности. Плюс ко всему, если, например, на участке организована ферма или автомастерская, владельцу будет начислен земельный налог по повышенной ставке 1,5% (вместо 0,3%) от кадастровой стоимости, предупредил юрист.

Дачникам надо внимательнее относиться к ограждению. Если высота забора превышает 1,8 метра, а его материал препятствует проникновению солнечного света на соседний участок, владелец заплатит 5000 рублей. За мойку автомобиля оштрафуют на 3-5 тысяч рублей, а за складирование на участке мусора и закапывание пищевых отходов — на 1-2 тысячи, пишет «РИА Новости».

По словам Михаила Паюшина, ранее органы власти проверяли дачников после жалоб соседей, но теперь следить за порядком на земельных участках помогают дроны, которые фиксируют нарушения с помощью фотосъемки. Кстати, бороться с летающими надзирателями не стоит, поскольку за сбитого беспилотника придется выложить 40-50 тысяч рублей. Однако иногда таким способом пользуются мошенники, и в этом случае эксперт советует поступить следующим образом: «Если дачник уверен, что дрон не принадлежит государству, а является частным, тогда он вправе обратиться в полицию с заявлением о нарушении границ частной собственности и несанкционированном сборе личных сведений».