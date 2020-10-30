Блогер показала простой и экологичный способ сэкономить на стирке

По ее словам, метод сделает стирку более экологичной. Вместо порошка блогер для очищения белья использует каштаны. На видео она показывает, как превратить их в средство для стирки. Беккер считает использование каштанов для стирки самым благоприятным для природы методом.

Кроме того, она уточнила, что среди защитников окружающей среды набирает популярность использование так называемых мыльных орехов.