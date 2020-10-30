Блогер показала простой и экологичный способ сэкономить на стирке
Фото: instagram.com/treesnpeace
По ее словам, метод сделает стирку более экологичной. Вместо порошка блогер для очищения белья использует каштаны. На видео она показывает, как превратить их в средство для стирки. Беккер считает использование каштанов для стирки самым благоприятным для природы методом.
Кроме того, она уточнила, что среди защитников окружающей среды набирает популярность использование так называемых мыльных орехов.
При этом доставка этих «ингредиентов» из южных стран, по мнению Жозефины, увеличивает выработку углекислого газа, а также негативно влияет на местную экологию, а каштаны этого не требуют.
Мыльный раствор из каштанов готовится довольно просто. Нужно разрезать их пополам, положить в емкость и залить водой. Так как плоды каштанов содержат сапонин, раствор которого при взбалтывании образует густую и стойкую пену, они способны очищать одежду.
Беккер оставляет каштаны настаиваться на ночь и использует средство уже на следующий день. Она процеживает жидкость, заливает ее в отсек для стирального порошка.
Пользователи поблагодарили девушку за совет.
Фото и видео: Instagram/@treesnpeace, pixabay.com
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