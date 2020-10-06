Антиквар превратила свой дом в особняк в стиле 1970-х

Все в доме - от зеркал в туалете до оригинальных журналов возле старого телевизора - прямиком из прошлого столетия.

По ее оценкам, реставрация дома в стиле ретро обошлась всего в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (около 150 тысяч рублей). «Я начала коллекционировать интересные экспонаты в 1990 году, в 13-летнем возрасте. Когда училась в университете, можно было даже подобрать мелочи 1970-х на улице. Я люблю все старое, начиная с ар-деко, но в мебели и убранстве 1970-х есть что-то особо милое», - считает Билсон.

Семейный дом теперь представляет собой что-то вроде музея с виниловыми пластинками и психоделическими принтами. Он украшен цветочными обоями и классическими предметами 1970-х годов.