Адвокат назвала способы сохранить квартиру при разводе
По словам эксперта, согласно российскому законодательству, личным имуществом считается все, нажитое до брака. Таким образом, если мужчина или женщина до создания семьи имели квартиру, то при расторжении брака другой супруг не будет иметь на нее права.
Также не является совместной собственность, купленная на добрачные сбережения одного из членов семьи. Тягай напомнила, что такая квартира не подлежит разделу имущества, даже если сделка заключалась в период семейной жизни.
Фото: pixabay.com
Квартиру, купленную при совместной жизни, можно сохранить и целиком, но с использованием денег, полученных от продажи личного имущества. Как пишет РИА Новости, если муж или жена получают жилье в наследство, продают и покупают новое, то партнер не имеет на него права.
В таких случаях в суде придется доказать факт, что квартира была куплена на личные финансы. Юрист подчеркнула, что обычно пары испытывают с этим проблемы.
По данным издания, после снятия режима самоизоляции в России выросло число разводов. Так, в июне 2020 года развелись 45,9 тысячи пар. Это в 2,5 раза выше показателей по расставаниям в мае. При этом за первое полугодие «ковидного года» число разводов на 34,7% снизилось по отношению к тому же периоду 2019 года. Однако число снижалось только в период действия режима самоизоляции, когда не работали ЗАГСы.
Фото: pixabay.com
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