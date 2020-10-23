Адвокат назвала способы сохранить квартиру при разводе

По словам эксперта, согласно российскому законодательству, личным имуществом считается все, нажитое до брака. Таким образом, если мужчина или женщина до создания семьи имели квартиру, то при расторжении брака другой супруг не будет иметь на нее права.

Также не является совместной собственность, купленная на добрачные сбережения одного из членов семьи. Тягай напомнила, что такая квартира не подлежит разделу имущества, даже если сделка заключалась в период семейной жизни.