А вы все делаете правильно? Какие ошибки в уходе за питомцами допускают люди чаще всего

Внимательно стоит подходить и к выбору питания, которое лучше покупать в зоомагазинах, а не в продуктовых из-за сомнительного качества. И подбирать корм надо с ветеринаром, учитывая не только породу, возраст, вес, но и активность питомца.

В случае когда хозяин не готов принимать потомство, рекомендуется стерилизация. В большинстве своем она необходима, чтобы снизить риски появления различных заболеваний в зрелом возрасте. К тому же, вопреки общественному мнению, операция абсолютно не несет ни физического, ни морального вреда питомцу, передает «Газета.Ru».

Навредит здоровью животного и отказ от гигиенической стрижки. Дело в том, что такая процедура не только помогает поддерживать чистоту шерсти и избавляться от колтунов, но и нормализовать терморегуляцию тела животного, что особенно актуально в летнее время года.