А вы все делаете правильно? Какие ошибки в уходе за питомцами допускают люди чаще всего
У животных может возникать много различных заболеваний, так же как и у людей. Но ситуация осложняется тем, что они не способны указать на источник беспокойства и болезненных ощущений. В связи с этим необходимо регулярно следить за самочувствием питомца, посещать ветеринара и делать прививки. А антиваксеры увеличивают их шансы на заражение, например, кошек бешенством, чумой кошек, вирусным ринотрахеитом, а собак бешенством, лептоспирозом и прочими заболеваниями. Причем не застрахованы даже те животные, которые никогда не покидают жилище, поскольку человек может принести некоторые инфекции на одежде или подошве обуви.
Внимательно стоит подходить и к выбору питания, которое лучше покупать в зоомагазинах, а не в продуктовых из-за сомнительного качества. И подбирать корм надо с ветеринаром, учитывая не только породу, возраст, вес, но и активность питомца.
В случае когда хозяин не готов принимать потомство, рекомендуется стерилизация. В большинстве своем она необходима, чтобы снизить риски появления различных заболеваний в зрелом возрасте. К тому же, вопреки общественному мнению, операция абсолютно не несет ни физического, ни морального вреда питомцу, передает «Газета.Ru».
Навредит здоровью животного и отказ от гигиенической стрижки. Дело в том, что такая процедура не только помогает поддерживать чистоту шерсти и избавляться от колтунов, но и нормализовать терморегуляцию тела животного, что особенно актуально в летнее время года.
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