5 продуктов, которые нельзя подвергать заморозке

Арбуз. Можно предположить, что для получения еще большего освежающего эффекта от этого продукта, его можно заморозить, но нет. Делать этого с арбузом точно не стоит. Жидкость, находящаяся в нем сужает продукт и меняет его структура.

Мягкий сыр и различные соусы тоже нельзя класть в морозилку. Тем более, если они содержат в составе муку, сливки или крахмал, за счет чего поменяют свою консистенцию. Такие продукты можно хранить только в холодильнике.

Авокадо. Сам фрукт по своей структуре должен быть мягким и нежным. Из-за заморозки он вмиг станет твердым и не комфортным для употребления. Хранить авокадо необходимо около 1-2 дней в холодильнике или темном сухом месте.

Картофельное пюре полностью потеряет свои вкусовые свойства, если отправить его в морозильную камеру.

То же самое касается и кофе. При заморозке он теряет аромат, наполняется влагой и впитывает запахи всех продуктов, лежащих вокруг.