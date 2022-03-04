3 лайфхака для поддержания чистоты в доме, позволяющие не сойти с ума во время уборки

Для этого «БелНовости» перечислили несколько лайфхаков по поддержанию чистоты на кухне. Они позволят в будущем сократить время генеральной уборки.

Больше не потребуется натирать краны химическими средствами с агрессивным составом, чтобы избавиться от следов воды, разводов, налета и загрязнений. Добиться блеска и сохранить такой эффект надолго позволит вощеная бумага. Но и сама раковина нуждается в регулярной поддержке чистоты.