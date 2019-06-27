27-летний сотрудник сети кафе быстрого питания разбогател на покупке недвижимости

В 17-летнем возрасте Эдди Диллин проживал в самом непрестижном «рабочем» районе Сиднея и работал в сети Макдональдс, когда решил, что однажды его жизнь обязательно изменится. Так, собственно, и произошло. Уже через год, он приобрел свою первую недвижимость и загорелся идеей развиваться в этом направлении дальше. И, стоит отметить, ему удалось это сполна – за 9 лет он сумел приобрести еще 15 домов, общая стоимость которых оценивается в $4,5 миллиона.
Диллин поделился с изданием Daily Mail своими лайфхаками, которые наверняка пригодятся тем, кто только раздумывает о покупке заветных метров. «Уже в подростковом возрасте я задумался над тем, что мне нужно позаботиться о безопасном в финансовом плане будущем и так возникла идея покупать, а затем и зарабатывать на недвижимости. Когда я начинал, я не был настолько уверен в своих силах, как сейчас. Ведь, по сути, например, Ferrari не сильно отличается от Toyota по своим основным характеристикам – тот же автомобиль. Так же для меня было и с домами. Да, есть районы в Сиднее намного выше по уровню жизни, но на тот момент мне нужно было хоть с чего-то начать», - поведал свою историю молодой предприниматель. И добавил, что он вырос в малообеспеченной семье, где никто до него не владел таким количеством недвижимости.
«Макдональдс стал первым моим местом работы. Я устроился туда в старших классах и мог позволить себе трудиться неполный рабочий день. Мне понадобилось 1,5 года, чтобы собрать достаточно денег для совершения моей первой сделки. На тот момент я рассуждал так, что мне не важно, насколько средним (или хорошим) будет этот дом. Главное, что я его смогу себе позволить и таким образом смогу зайти на рынок недвижимости. Практически сразу же я начал сдавать дом в аренду, что приносило мне около $220 в неделю. Это составляло около 7% всех моих доходов на тот момент. Затем я накопил еще немного денег и приобрел свой следующий дом в Аделаиде. За этим последовали дома в Брисбене и Мельбурне, которые также приносили хорошую прибыль от аренды. И обязательным условием было наличие метро рядом – я никогда не рассматривал недвижимость в глуши, потому что она бы не принесла мне высокий доход, на который я рассчитывал. Помимо этого, я не обращал внимание на скептиков, которые крутили пальцем у висла, когда слышали, что я хочу вложиться в тот или иной "непрестижный" район. Со временем я оказывался прав и то место, которое они считали нерентабельным, начинало стремительно развиваться, увеличивая стоимость аренды и самого жилья, соответственно» , - поделился своим опытом Дилллин.
Рекомендации от Диллина для тех, кто еще только планирует свою главную покупку:
- Не начинайте с дорогих объектов (не занимайте средства для покупки недвижимости за $1 миллион, если у вас в кармане всего лишь $100 тысяч. Выбирайте по средствам).
- Расширьте круг поиска (не ограничивайтесь лишь теми объектами, которые расположены в том районе, где вы на данный момент проживаете).
- Зарабатывайте на своей недвижимости. Ведь, чем выше будет арендный доход, тем больше ваших расходов он сможет покрыть.
- Обращайте внимание на те объекты, владельцы которых стремятся как можно быстрее совершить сделку (в связи с обменом, покупкой другой недвижимости, переездом в другую страну и так далее). Так вы сможете найти что-то ниже рыночной стоимости.
- Не рассчитывайте только на аренду. Найдите дополнительный источник доходов, благодаря которым вы сможете копить на более интересный вариант, или перекрывать ипотеку, если вы все же на нее решились. Лучше, конечно, постараться обходиться без кредитов и займов.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/fotolia
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