27-летний сотрудник сети кафе быстрого питания разбогател на покупке недвижимости

В 17-летнем возрасте Эдди Диллин проживал в самом непрестижном «рабочем» районе Сиднея и работал в сети Макдональдс, когда решил, что однажды его жизнь обязательно изменится. Так, собственно, и произошло. Уже через год, он приобрел свою первую недвижимость и загорелся идеей развиваться в этом направлении дальше. И, стоит отметить, ему удалось это сполна – за 9 лет он сумел приобрести еще 15 домов, общая стоимость которых оценивается в $4,5 миллиона.

Диллин поделился с изданием Daily Mail своими лайфхаками, которые наверняка пригодятся тем, кто только раздумывает о покупке заветных метров. «Уже в подростковом возрасте я задумался над тем, что мне нужно позаботиться о безопасном в финансовом плане будущем и так возникла идея покупать, а затем и зарабатывать на недвижимости. Когда я начинал, я не был настолько уверен в своих силах, как сейчас. Ведь, по сути, например, Ferrari не сильно отличается от Toyota по своим основным характеристикам – тот же автомобиль. Так же для меня было и с домами. Да, есть районы в Сиднее намного выше по уровню жизни, но на тот момент мне нужно было хоть с чего-то начать», - поведал свою историю молодой предприниматель. И добавил, что он вырос в малообеспеченной семье, где никто до него не владел таким количеством недвижимости.

«Макдональдс стал первым моим местом работы. Я устроился туда в старших классах и мог позволить себе трудиться неполный рабочий день. Мне понадобилось 1,5 года, чтобы собрать достаточно денег для совершения моей первой сделки. На тот момент я рассуждал так, что мне не важно, насколько средним (или хорошим) будет этот дом. Главное, что я его смогу себе позволить и таким образом смогу зайти на рынок недвижимости. Практически сразу же я начал сдавать дом в аренду, что приносило мне около $220 в неделю. Это составляло около 7% всех моих доходов на тот момент. Затем я накопил еще немного денег и приобрел свой следующий дом в Аделаиде. За этим последовали дома в Брисбене и Мельбурне, которые также приносили хорошую прибыль от аренды. И обязательным условием было наличие метро рядом – я никогда не рассматривал недвижимость в глуши, потому что она бы не принесла мне высокий доход, на который я рассчитывал. Помимо этого, я не обращал внимание на скептиков, которые крутили пальцем у висла, когда слышали, что я хочу вложиться в тот или иной "непрестижный" район. Со временем я оказывался прав и то место, которое они считали нерентабельным, начинало стремительно развиваться, увеличивая стоимость аренды и самого жилья, соответственно» , - поделился своим опытом Дилллин.

Рекомендации от Диллина для тех, кто еще только планирует свою главную покупку: