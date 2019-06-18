22-летний простой рабочий смог купить несколько домов без ипотеки и помощи родных

В отличие от своих ровесников, которые не хотели задумываться о будущем и предпочитали проводить все выходные в увеселительных заведениях, 22-летний австралиец Норберт Кесс решил трудиться и на вырученные деньги приобрести свое собственное жилье. Когда он принимал это решение, ему не было и 20 лет, а сейчас он считается одним из самых молодых и перспективных инвесторов.

Свой трудовой путь он начал с продажи плитки и на этом ему удалось скопить первоначальный взнос – 20 тысяч австралийских долларов. Этого хватило, чтобы внести депозит за первый дом, оплатить услуги по оформлению и транспортировки. Затем он вложил еще 12 тысяч в ремонт и в результате через год цена его дома, находящегося не в самом престижном районе, выросла до 275 тысяч. «Это был не самый лучший дом в районе, поэтому мне удалось снизить цену до минимума. Затем мне удалось найти людей, которые помогли с ремонтом, привести его в надлежащее состояние и, соответственно, поднять его стоимость», - цитирует предприимчивого юношу британское издание Daily Mail. Кроме того, у него получилось найти арендаторов, снизить расходы на содержание и начать копить на свое следующее жилье. Таким образом, уже через год Норберт смог приобрести дом чуть меньшего размера, находящегося в другом, еще более не престижном районе.

«Не бойтесь вкладываться в пустующие или отобранные банком апартаменты. Даже с учетом оплаты судебных издержек или ремонта вы все равно окажетесь в плюсе», - делится секретами Кесс. Ему удалось также самостоятельно привести дом в жилой вид и сдать его арендаторам по весьма неплохой цене. В результате, помимо зарплаты он стал еще получать доход от сдачи двух своих объектов.

Через 18 месяцев ему удалось купить недвижимость в более престижном районе, недалеко от станции метро. Такое удачное расположение гарантировало ему хорошую прибыль от сдачи в аренду и дальнейшей продажи (после проведения реставрационных работ, как было и с предыдущими двумя объектами). Вскоре он приобрел еще один вариант – пустующий дом с тремя спальнями и двумя ваннами, находящийся хоть и не в престижном, но весьма перспективном районе. Юноша в очередной раз прошел этап восстановительных работ, а после решил жить именно в этом доме – остальная его недвижимость была предназначена для сдачи в аренду и приносила хорошую прибыль.

«Многие люди совершают ошибку, пытаясь приобрести недвижимость: влезают в долги и ипотечные программы, в результате у них все средства уходят на оплату основного долга и процентов. Я же на каждый свой объект копил деньги и не выходил на сделку, если понимал, что у меня недостаточно средств. Помимо этого, я не побоялся рискнуть и приобрести недвижимость, которая по тем или иным причинам пустовала несколько лет или ту, которую отобрали у неплательщиков банки. Даже с учетом последующих вложений в эти объекты, у вас все равно получится сэкономить».

Сейчас 22-летнему предпринимателю удается зарабатывать на аренде около 1600 австралийских долларов в неделю, кроме того, он продолжает работать (не менее 80 часов в неделю), чтобы поскорее накопить деньги и приобрести очередную недвижимость. «Мой рабочий день начинается в 5 утра и заканчивается в 7 вечера. Но у меня нет ощущения, что вся жизнь проходит мимо. Я также могу встречаться с друзьями и даже путешествовать, если все распланирую и подготовлю заранее», - подводит итог молодой человек.