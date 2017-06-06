Генеральный директор RAMBLER & CO, председатель Попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», бизнесмен Александр Мамут признался в интервью Владимиру Познеру, что его мама была властной женщиной и воспитывала его в строгости. Совсем другие отношения у предпринимателя с собственными детьми, старшему из которых за тридцать, а младшему — три с половиной:

«Что касается моих детей, то я их воспитываю по-другому, потому что мы меньше конфликутем, мы ближе друг к другу, чем мое поколение и поколение моих родителей. Мы хотели себе что-то доказать, опровергнув жизнь родителей. Сейчас мы больше союзники с детьми, больше друзья, меньше конфликтуем. Главное, чем я занимаюсь в воспитании детей, особенно когда они маленькие, - обнимаю. Потому что я считаю, что именно через это объятие, через это прикосновение я передаю свою любовь, свою опеку, заботу, положительную эмоцию. Мне кажется, что родителям надо очень часто обнимать и целовать детей, и они вырастут милыми и добрыми людьми.

Главное в воспитании — это любовь. Это значит, что ребенку можно простить все. Очень важно относиться к нему уважительно, то есть всерьез, не как к малышу, даже, когда он маленький, всерьез разделять его интересы, его страхи и радости».

Правда, не все так просто. Александр Мамут считает, что по мере взросления ребенок должен учиться справляться с трудностями, преодоление которых поможет ему вырасти самостоятельным и подготовленными к жизни человеком:

«Полоса препятствий начинается чуть позже, когда перестаешь обнимать ребенка каждый день и он становится младшим школьником. Конечно, надо создавать для него препятствия, чтобы ребенок их преодолевал. Сначала препятствием для него становится одиночество. В какой-то момент ребенок понимает, что он одинок, что у него есть своя жизнь, свои занятия, свой класс, свое пространство, где он должен добиться успеха. В какой-то момент он начинает понимать, что он рано или поздно останется в этой жизни один. Это не происходит мгновенно, когда ребенку 7-8 лет, но в 13-14 он это уже понимает. В этот момент, для того, чтобы он был к последующей жизни готов, он должен проходить через создаваемые роителями препятствия, трудности, но они должны быть преодолимы. К примеру, у меня старший пошел в армию, а средний закончил boarding school (школа-интернат — прим. Ред.) и сам поступил в Оксфродский университет, потом вернулся в Россию работать. Средний сын уехал в десять лет в boarding school — это тяжелейшее испытание».

Фото: Global Look Press, Starface