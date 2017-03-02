Несколько дней назад в городе Ичан, что в китайской провинции Хэбэй, произошло настоящее чудо. Женщина, которая долго не могла забеременеть, родила девочек-близняшек через шесть дней после того, как произвела на свет сына, передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство China News Service.

Китаянка, имя которой не сообщается, вышла замуж в 2012 году, но им с мужем долго не удавалось стать родителями. В августе 2016 было решено пройти курс лечения в городе Ухань, после чего из материала, который был заморожен в течение 16 лет, в организме будущей мамы развилось три ребенка.

Мальчик весом 1,44 килограмма родился 21 февраля, после чего схватки прекратились и акушер принял решение продолжать беременность. 27 февраля на свет появились две девочки-близняшки. «Я мечтала о ребенке, когда не могла забеременеть. Сейчас у меня их трое, и я не знаю, что делать», — комментирует китаянка.

Акушер объяснил, что произошедшее — уникальный случай, первый более чем за 20 лет ее практики. Пациентка забеременела так называемой дизиготной тройней: один младенец развивался в своей плодной оболочке, близнецы — в своей. Пока все малыши находятся в реанимации.

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