12-летняя Джесси из штата Миссисипи, несмотря на все предупреждения врача, все же приняла роды у собственной матери

Однако девочка не просто наблюдала за процессом, она сама принимала в нем участие, активно помогая акушеру, а после появления братика на свет лично перерезала пуповину.

Реакцию дочери в момент появления младенца запечатлел папа и опубликовал фото в Facebook. На снимках видно, что Джесси очень напугана, хотя, по словам девочки, ей очень понравилось. Кроме того, она была бы рада вновь принять роды у мамы и в будущем планирует стать акушером. «Я буду усердно учиться и работать, в этом найду свой путь», — заявила девочка.

Многие пользователи Сети негативно отнеслись к решению родителей, посчитав, что психика ребенка могла очень пострадать. Ведь лицезреть рождение младенца способен далеко не каждый взрослый, не говоря уже о подростке.

Фото: facebook.com, shutterstock.com