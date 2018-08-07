Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили во второй беременности

С недавних пор актриса Дарья Мельникова перестала фотографироваться в рост анфас и все чаще выбирает объемные наряды. Все это навело поклонников звезды на мысль, что она скоро родит супругу Артуру Смольянинову второго ребенка.

«Какой животик!!», «Ждете прибавление?!», «Как здорово — материнство красит», «Дарья, вы ждет малыша?!», «Может просто поправилась, но пузико уже заметно», — комментируют фолловеры Мельниковой ее свежие снимки (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).