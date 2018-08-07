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Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили во второй беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова

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Говорят, 26-летняя актриса Дарья Мельникова ждет второго ребенка от 34-летнего супруга Артура Смольянинова.

С недавних пор актриса Дарья Мельникова перестала фотографироваться в рост анфас и все чаще выбирает объемные наряды. Все это навело поклонников звезды на мысль, что она скоро родит супругу Артуру Смольянинову второго ребенка.

«Какой животик!!», «Ждете прибавление?!», «Как здорово — материнство красит», «Дарья, вы ждет малыша?!», «Может просто поправилась, но пузико уже заметно», — комментируют фолловеры Мельниковой ее свежие снимки (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Дарьи и Артура уже есть 2-летний сын Артур-младший. Не так давно в прессе ходили слухи об охлаждении взаимных чувств супругов, однако знаменитые друзья пары — Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая и другие — яростно их опровергли.

Фото и видео: Instagram

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