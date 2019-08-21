Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась, что делала аборты: «Я не была достаточно зрелой, чтобы воспитывать детей»

Сейчас 46-летняя актриса Алисса Милано — мама двоих детей. Однако у нее могло родиться еще два малыша — именно от двух беременностей она избавилась в далеком 1993 году.

«Я влюбилась без памяти, так бывает только когда ы молод. Я была переполнена этим чувством, но вдруг узнала о беременности. Решение сделать аборт я приняла осознанно, и сейчас не стыжусь его. Мне кажется, я все сделала правильно. В 20 лет я еще не была достаточно зрелой, чтобы воспитать ребенка», — призналась она.

Находясь в тех отношениях, актриса сделала два аборта. После второго она рассталась с возлюбленым и посвятила себя карьере. Именно тогда ей предложили роль в «Зачарованных».

От мужа, спортивного агента Дэвида Баглиари, она решила не скрывать эту темную сторону своего прошлого.

Ранее в том, что ей приходилось делать аборт, признавалась Роуз Макгоуэн — коллега Алисы Милано по сериалу «Зачарованные».