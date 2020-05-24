Звезда «Великолепного века» показала новое фото красавицы-дочери: «Маленькая Мерьем»

Поклонники уверены, что Лара растет маминой копией: «Маленькая Мерьем», «Хюррем Султан 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥вы прелесть», «О боже, малютка», «Чудесные», «Радостная Хюррем Султан», «Красотки!!!», «Она красивая, как вы», «Ваууу 😍😍», «Королева и принцесса», «Супер-девочки», «Какая большая уже», — пишут фолловеры.

В России Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в турецком сериале «Великолепный век», снятом по мотивам истории страны, в котором она сыграла роль Хюррем Султан. Сейчас актриса и ее дочь Лара живут в Германии, однако время от времени звезда бывает и в Турции.