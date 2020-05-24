Звезда «Великолепного века» показала новое фото красавицы-дочери: «Маленькая Мерьем»
Фото: Instagram Мерьем Узерли
У звезды турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли есть шестилетняя дочь Лара Джемине. Фото с девочкой, которые знаменитая мама нечасто публикует в своем блоге, неизменно собирают сотни восхищенных комментариев. Новые кадры исключением не стали. Для прогулки с дочкой Мерьем выбрала короткое облегающее платье с цветочным принтом, которое дополнила плащом и солнцезащитными очками в круглой оправе.
Поклонники уверены, что Лара растет маминой копией: «Маленькая Мерьем», «Хюррем Султан 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥вы прелесть», «О боже, малютка», «Чудесные», «Радостная Хюррем Султан», «Красотки!!!», «Она красивая, как вы», «Ваууу 😍😍», «Королева и принцесса», «Супер-девочки», «Какая большая уже», — пишут фолловеры.
В России Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в турецком сериале «Великолепный век», снятом по мотивам истории страны, в котором она сыграла роль Хюррем Султан. Сейчас актриса и ее дочь Лара живут в Германии, однако время от времени звезда бывает и в Турции.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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