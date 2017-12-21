Звезда сериалов «Мажор» и «Метод» Денис Шведов вновь стал отцом

Фолловеры Александры тут же написали множество поздравлений: «Ой как прекрасно! Поздравляем вас, Александра и Денис! Здоровья крепкого вам и вашим деткам!», «Вот это отличная новость! Молодцы, ребята», «Поздравляем вас! Здоровья и всего самого интересного новому человеку! Тебе — сил и восстановления, мужу — терпения!».