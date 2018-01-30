Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова ждет второго ребенка
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Как сообщили друзья 32-летней Светланы Ивановой и 56-летнего Джаника Файзиева, у пары скоро родится малыш.
В последнее время Светлана Иванова резко сократила количество спектаклей в театре «Современник», а также почти не выходит в свет. Причина банальна: друзья актрисы сообщили в интервью журналу StarHit, что она беременна во второй раз. Отцом малыша является гражданский супруг звезды, режиссер Джаник Файзиев.
«Вероятнее всего, рожать Света будет в Израиле. Там лучшие доктора, медицина на высшем уровне. Но главная причина — она хочет сохранить в тайне это радостное событие, вот и решила улететь подальше от посторонних глаз», — рассказали приятели Ивановой, которые предпочли остаться анонимными.
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Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)
У Светланы уже есть 5-летняя дочь Полина, и, говорят, ее отцом также является Джаник Файзиев, хотя пара тщательно скрывает эту информацию. Дело в том, что еще несколько лет назад режиссер был женат на Лине Эспли, и до сих пор неизвестно, развелся ли он.
Фото: Instagram