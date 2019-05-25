Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова впервые показала дочь через полтора года после ее рождения

Анна Пескова, которая сыграла главные роди в популярных фильмах «Тест на беременность», «Пять минут тишины», «Все началось в Харбине», оказывается, стала мамой полтора года назад. Но все это время Анна с супругом – юристом Дмитрием Пристансковым – хранили рождение дочери в тайне.
И теперь актриса решила сама раскрыть все карты в преддверии выхода на экраны фильма «Донбасс. Окраина». О счастье материнства она рассказала на своей странице в Instagram.
«Зрители Римского кинофестиваля, а также Париж и Берлин уже видели это кино. Однако, несмотря на то, что в России фильм еще не вышел в широкий прокат, в прессу и интернет просочилась информация, которую мы так долго не афишировали, ведь это затрагивало мою личную жизнь, которую я так тщательно старалась скрыть от посторонних глаз.
Честно скажу, что "раскрыть карты" мы хотели на премьере 4 июня, но раз это уже стало достоянием общественности, я решила заявить сама, чтобы не провоцировать волну слухов и домыслов.
Да, во время съемок фильма я находилась на седьмом месяце беременности. Снимаясь в картине "Донбасс" я была в положении, а через 2,5 месяца стала мамой чудесной малышки! "Особое положение" никак не повлияло на мою работоспособность, скорее наоборот, дочка давала сил делать больше! Все, даже самые сложные сцены я выполняла сама, разве что для финальной сцены моей героини режиссер (Ренат Давлетьяров) нашел мне дублера.
А самые внимательные зрители смогут увидеть несколько эпизодов в фильме, где мое положение заметно...», - рассказала о работе над фильмом Анна Пескова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Анна вышла замуж за Дмитрия в 2016 году. Актриса признавалась, что для нее важно реализоваться во многих сферах, а не только в материнстве.
«Жизнь не будет полной, если ограничивать себя или работой, или семьей. Только если ты развиваешься во всем, что для тебя важно, ты по-настоящему счастлива. Как говорила Маргарет Тэтчер: "Дом должен быть центром, но не границей мира женщины"», - говорила Анна Пескова.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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