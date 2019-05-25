Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова впервые показала дочь через полтора года после ее рождения

«Зрители Римского кинофестиваля, а также Париж и Берлин уже видели это кино. Однако, несмотря на то, что в России фильм еще не вышел в широкий прокат, в прессу и интернет просочилась информация, которую мы так долго не афишировали, ведь это затрагивало мою личную жизнь, которую я так тщательно старалась скрыть от посторонних глаз.

Честно скажу, что "раскрыть карты" мы хотели на премьере 4 июня, но раз это уже стало достоянием общественности, я решила заявить сама, чтобы не провоцировать волну слухов и домыслов.

Да, во время съемок фильма я находилась на седьмом месяце беременности. Снимаясь в картине "Донбасс" я была в положении, а через 2,5 месяца стала мамой чудесной малышки! "Особое положение" никак не повлияло на мою работоспособность, скорее наоборот, дочка давала сил делать больше! Все, даже самые сложные сцены я выполняла сама, разве что для финальной сцены моей героини режиссер (Ренат Давлетьяров) нашел мне дублера.

А самые внимательные зрители смогут увидеть несколько эпизодов в фильме, где мое положение заметно...», - рассказала о работе над фильмом Анна Пескова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).