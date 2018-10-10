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Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб похудела с 73 до 55 килограммов без диет и спорта после беременности

Молодая мама поделилась рецептом стройности.

Полтора года назад прославившаяся своей ролью в сериале «Деффчонки» актриса Галина Боб стала мамой во второй раз. На днях в своем блоге она опубликовала две фотографии, сделанных с разницей в один год.

«Пост-признание. Я не ведьма. Я не занимаюсь спортом, я ем так, что муж все время предлагает мне раздобыть "чувство меры". Просто двое детей — это и есть спорт и диета. Ты как бы всегда в тонусе! И поесть можно только со скоростью ракеты. Сколько успел, столько и съел! После родов я весила 73 кг, сейчас 55! Но! И тогда и сейчас я чувствую себя кайфово. Я просто не заморачиваюсь на жирах», — призналась она.

Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным с января 2015 года. 20 марта 2015 года у них родился первенец, которого назвали Львом. 25 апреля 2017 года у пары родился второй сын Андрей.

Фото: instagram

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