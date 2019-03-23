«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

«Звезда растет», «Самое крутое - это ее серьезность и ответственное отношение!», «Ангел!!!любуюсь, улыбаюсь!», «Доча своих родителей», «Хорошенькая не могу 🤩маленькая звёздочка ... мамина и папина любовь», «Ну что ж, мамочка, берегите пяточки, отдавят…», «Какая чудесная, чувственная девочка! Екатерина, ведь это алмаз, а как вы его ограните, все зависит от вас!», «Талантище маленькое!!!», «Катюша, Беллочка оооочень красиво интонационно и музыкально поёт», «Актриса растет», «Разве у таких талантливых родителей могла получиться менее талантливая дочь?» — пишут фолловеры Екатерины Климовой.

Напомним, у 41-летней Екатерины Климовой есть еще дочь Елизавета от брака с Ильей Хорошиловым, а также сыновья Корней и Матвей, отцом которых является Игорь Петренко.

Больше о большой семье Екатерины Климовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Starface, Instagram

Видео: Instagram