«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант. Мама девочки опубликовала в Instagram два забавных видео с ее участием. В одном из них юная звездочка исполняет на камеру песню «Ой, цветет калина», «аккомпанируя» себе на укулеле.
А в другом видео Белла проникновенно танцует под песню «Ангелы» группы «Мохито».
«Звезда растет», «Самое крутое - это ее серьезность и ответственное отношение!», «Ангел!!!любуюсь, улыбаюсь!», «Доча своих родителей», «Хорошенькая не могу 🤩маленькая звёздочка ... мамина и папина любовь», «Ну что ж, мамочка, берегите пяточки, отдавят…», «Какая чудесная, чувственная девочка! Екатерина, ведь это алмаз, а как вы его ограните, все зависит от вас!», «Талантище маленькое!!!», «Катюша, Беллочка оооочень красиво интонационно и музыкально поёт», «Актриса растет», «Разве у таких талантливых родителей могла получиться менее талантливая дочь?» — пишут фолловеры Екатерины Климовой.
Напомним, у 41-летней Екатерины Климовой есть еще дочь Елизавета от брака с Ильей Хорошиловым, а также сыновья Корней и Матвей, отцом которых является Игорь Петренко.
Больше о большой семье Екатерины Климовой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Starface, Instagram
Видео: Instagram