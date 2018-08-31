Звезда «Полицейского с Рублевки» и «Оттепели» Софья Каштанова станет мамой в первый раз

31-летняя актриса Софья Каштанова, сыгравшая Софи Лорен в «Оттепели» и девушку легкого поведения в «Полицейском с Рублевки» скоро планирует на время покинуть съемочную площадку. Причина самая уважительная: звезда ждет первенца.

Сам факт интересного положения, а также имя отца молодая женщина держит в тайне. Приятную для поклонников новость сообщил ее коллега в разговоре с репортерами издания «Телепрограмма».

«Мечтаю о большой семье, и у меня есть любимый человек, но когда это произойдет, я не знаю. Как Господь Бог даст. Правда, не хотелось бы затягивать. Но, чувствую, я буду сумасшедшей мамашей», — говорила она год назад.