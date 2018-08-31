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Звезда «Полицейского с Рублевки» и «Оттепели» Софья Каштанова станет мамой в первый раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Софьи Каштановой

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«Софи Лорен» из «Оттепели» беременна.

31-летняя актриса Софья Каштанова, сыгравшая Софи Лорен в «Оттепели» и девушку легкого поведения в «Полицейском с Рублевки» скоро планирует на время покинуть съемочную площадку. Причина самая уважительная: звезда ждет первенца.

Сам факт интересного положения, а также имя отца молодая женщина держит в тайне. Приятную для поклонников новость сообщил ее коллега в разговоре с репортерами издания «Телепрограмма».

«Мечтаю о большой семье, и у меня есть любимый человек, но когда это произойдет, я не знаю. Как Господь Бог даст. Правда, не хотелось бы затягивать. Но, чувствую, я буду сумасшедшей мамашей», — говорила она год назад.

Поздравляем звезду и ее близких!

Фото: Pravda Komsomolskaya/Nadezhda Markalova/Anatoly Lomokhov/globallookpress, instagram

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