Звезда Первого канала Ольга Ушакова стала многодетной мамой

Сегодня звезда «Доброго утра» Ольга Ушакова сообщила, что стала многодетной мамой.
«14.04.18 Через 9 месяцев после свадьбы наше чудо появилось на свет. Говорят, дети, зачатые в медовый месяц, будут счастливыми... Пусть так и будет», — написала она в блоге.
Молодая мама уже воспитывает двух дочек от предыдущих отношений, одна из которых — «особенная». Несмотря на разницу в возрасте (через три месяца после рождения Даши, телезвезда узнала, что беременна Ксюшей), сейчас девочки учатся в одном классе.
Пол третьего ребенка Ольга пока не сообщала.
Отец малыша — ресторатор, он старается не попадать на снимки вместе со звездой, но остаться совсем инкогнито ему не удается. Слухи о том, что он — иностранец вазвало одно из высказываний ведущей в соцсетях: «Мне кажется, этот человек женился на мне ради российского паспорта и русской кухни. Такого патриота ещё поискать». Имени своего избранника звезда не называет, но в Сети фигурирует Адам Карим.
Поздравляем пару!
Фото: instagram