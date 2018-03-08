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Звезда Первого канала Ольга Ушакова стала многодетной мамой

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Фото из Instagram Ольги Ушаковой
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36-летняя Ольга Ушакова родила третьего ребенка.

Сегодня звезда «Доброго утра» Ольга Ушакова сообщила, что стала многодетной мамой.

«14.04.18 Через 9 месяцев после свадьбы наше чудо появилось на свет. Говорят, дети, зачатые в медовый месяц, будут счастливыми... Пусть так и будет», — написала она в блоге.

Молодая мама уже воспитывает двух дочек от предыдущих отношений, одна из которых — «особенная». Несмотря на разницу в возрасте (через три месяца после рождения Даши, телезвезда узнала, что беременна Ксюшей), сейчас девочки учатся в одном классе.

Пол третьего ребенка Ольга пока не сообщала.

Отец малыша — ресторатор, он старается не попадать на снимки вместе со звездой, но остаться совсем инкогнито ему не удается. Слухи о том, что он — иностранец вазвало одно из высказываний ведущей в соцсетях: «Мне кажется, этот человек женился на мне ради российского паспорта и русской кухни. Такого патриота ещё поискать». Имени своего избранника звезда не называет, но в Сети фигурирует Адам Карим.

Поздравляем пару!

Фото: instagram

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