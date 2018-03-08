Звезда Первого канала Ольга Ушакова стала многодетной мамой

Пол третьего ребенка Ольга пока не сообщала.

Отец малыша — ресторатор, он старается не попадать на снимки вместе со звездой, но остаться совсем инкогнито ему не удается. Слухи о том, что он — иностранец вазвало одно из высказываний ведущей в соцсетях: «Мне кажется, этот человек женился на мне ради российского паспорта и русской кухни. Такого патриота ещё поискать». Имени своего избранника звезда не называет, но в Сети фигурирует Адам Карим.

Поздравляем пару!

Фото: instagram