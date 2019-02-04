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Звезда Первого канала Анастасия Трегубова впервые показала лицо годовалой дочки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Трегубова с мужем, младшей дочкой Никой и сыном Мишей

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На днях 35-летняя телеведущая отметила первый день рождения младшей дочери, а также 8-летие среднего сына.

Анастасия Трегубова находится в ожидании появления на свет четвертого ребенка, но, конечно, не забывает о днях рождения старших детей — 8-летнего Миши и годовалой Ники. Так как разница в датах этих праздников — всего 2 дня, Анастасия одновременно поделилась с поклонниками фотографиями с обоих торжеств.

На семейном снимке с малышкой Никой впервые можно видеть личико девочки. Кажется, кроха похожа и на маму, и на папу. А день рождения Миши Трегубовы решили отметить в боулинг-центре.

«В этом году поняла — как хорошо, что у детей есть разница в рождении хотя бы в два дня. Благодаря этому каждый получил свой праздник, а это очень важно!» — призналась Анастасия. Напомним, у телеведущей и ее супруга, бизнесмена Александра Трегубова, есть также старшая дочь Лиза — ей 12. Сейчас Анастасия ведет специальную рубрику #ВременноБеременна в своем микроблоге, где делится опытом и поддерживает будущих мам.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба, Instagram

Видео: Instagram

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