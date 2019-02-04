Звезда Первого канала Анастасия Трегубова впервые показала лицо годовалой дочки

Анастасия Трегубова находится в ожидании появления на свет четвертого ребенка, но, конечно, не забывает о днях рождения старших детей — 8-летнего Миши и годовалой Ники. Так как разница в датах этих праздников — всего 2 дня, Анастасия одновременно поделилась с поклонниками фотографиями с обоих торжеств.

На семейном снимке с малышкой Никой впервые можно видеть личико девочки. Кажется, кроха похожа и на маму, и на папу. А день рождения Миши Трегубовы решили отметить в боулинг-центре.