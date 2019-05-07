Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые показала четырехлетнего сына Артура

27-летняя актриса не показывает сыновей, на фотографиях лиц мальчиков не видно. И внезапно Дарья порадовала подписчиков снимком с четырехлетним Артуром. Мальчика назвали в честь папы – актера Артура Смольянинова.
Фото: Instagram
На снимке, сделанном в лифте, малыш стоит рядом с мамой и смотрит в кадр. Правда, на ребенке надеты солнцезащитные очки, но его лицо все же хорошо видно. Снимок Дарья подписала: «так классно тусить с этим парнем».
Имя младшего сына, который родился в декабре 2018 года, Мельникова и Смольянинов держат в секрете. Дарья традиционно показывает малыша только со спины или лежащим в коляске.
Напомним, актеры поженились в 2013 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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