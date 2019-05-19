Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала обоих сыновей на необычном снимке

Менее полугода назад звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. До сегодняшнего дня она не показывала лиц своих детей, да и снимки с ними были в ее блоге большой редкостью. Новой фотографией с мальчишками Дарья поделилась в сториз своего Instagram.

К сожалению рассмотреть лица ребят не представляется возможным, но кадр вполне может стать отличной идеей для мамочек-блогеров.