Звезда «Ночного дозора» Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз

Звезда фильмов «Ночной дозор», «Салют-7» и «Папины дочки» Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом. Долгожданную дочь ему подарила 32-летняя актриса и продюсер Наталья Громова.

Об этом рассказала сама молодая мать. «Сегодня в 10.00 утра , мы с Сашей стали родителями прекрасной девочки , весом 3 385 ! Спасибо большое за поддержку , за постоянное присутствие, за волнение ! С утра я получила столько поздравлений , пожеланий ,признаний ! Я еще раз убедилась , что у меня есть не просто друзья , а целая творческая ( кинофестивальная) семья !!! Я вас очень люблю !!!», - написала она в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).