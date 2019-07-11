Звезда «Ночного дозора» Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз

Звезда фильмов «Ночной дозор», «Салют-7» и «Папины дочки» Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом. Долгожданную дочь ему подарила 32-летняя актриса и продюсер Наталья Громова.
Об этом рассказала сама молодая мать. «Сегодня в 10.00 утра , мы с Сашей стали родителями прекрасной девочки , весом 3 385 ! Спасибо большое за поддержку , за постоянное присутствие, за волнение ! С утра я получила столько поздравлений , пожеланий ,признаний ! Я еще раз убедилась , что у меня есть не просто друзья , а целая творческая ( кинофестивальная) семья !!! Я вас очень люблю !!!», - написала она в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Многодетный отец не смог лично поддержать супругу во время родов, так как находится на съемках в Уфе.
У Александра Самойленко уже есть трое сыновей от трех предыдущих браков. Средний сын – 21-летний Александр Самойленко-младший тоже стал актером и снялся с отцом в сериале «Родители». Со всеми детьми он поддерживает теплые отношения, она постоянно общаются.
Актер признавался, что все его браки рухнули из-за его измен, но он мечтал создать крепкую семью.
Текст: Галина Нежнева
Фото: кадры из фильмов, Instagram, kinopoisk.ru, Anton Belitsky, Natalya Loginova/ Global Look press
Видео: Instagram
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