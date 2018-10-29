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Звезда «Молодежки» Анна Михайловская пожаловалась на редкие встречи с 3-летним сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Михайловская с сыном

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30-летняя Анна Михайловская много работает и почти не видит маленького сына Мирослава.

Недавно актриса Анна Михайловская столкнулась с проблемой, знакомой всем матерям-одиночкам. Звезда сериалов разрывается между любимым сыном Мирославом и работой. Сейчас Анна очень востребована и иногда даже совершает несколько перелетов в день.

На днях молодая мама с грустью призналась своим подписчикам, что они с сынишкой очень скучают друг по другу, и попросила совета: «Спросил меня сегодня «ты опять улетаешь на работу?» и так грустно мне стало, кошмар. Сижу в аэропорту, жду посадку и думаю, а может мамам не надо работать вообще? Как думаете?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Мнения фолловеров Михайловской разделились: «Живое общение с мамочкой дороже излишних рублей», «Работать надо но вечера и праздники быть с детками», «С хорошими мужьями, жены дома работают!», «Все временно. И малыш вырастит и все поймет) счастья вам!», «Маме надо быть мамой, но и без самореализации тоже тупик, у вас отличная профессия, не бросайте ее, а сынок скоро подрастет будите его с собой брать». В следующем посте Анна пояснила свою позицию: «Ну мне кажется даже при наличие рядом обеспеченного мужа, все равно хочется что-то делать самой) я не говорю о работе 24/7, я говорю о работе, на которой можно отвлечься от домашних дел и ежедневной рутины, а если еще эта работа и хорошие деньги приносит, то совсем хорошо. в любом случае, все что мы делаем, мы делаем это ради наших детей».

Напомним, Анна Михайловская 4 года была замужем за актером Тимофеем Каратаевым, а в этом году пара официально развелась по обоюдному согласию. Сейчас Анна, судя по снимкам с неизвестным пока молодым человеком, вновь счастлива в личной жизни.

Фото и видео: Instagram

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