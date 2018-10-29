Звезда «Молодежки» Анна Михайловская пожаловалась на редкие встречи с 3-летним сыном

Мнения фолловеров Михайловской разделились: «Живое общение с мамочкой дороже излишних рублей», «Работать надо но вечера и праздники быть с детками», «С хорошими мужьями, жены дома работают!», «Все временно. И малыш вырастит и все поймет) счастья вам!», «Маме надо быть мамой, но и без самореализации тоже тупик, у вас отличная профессия, не бросайте ее, а сынок скоро подрастет будите его с собой брать». В следующем посте Анна пояснила свою позицию: «Ну мне кажется даже при наличие рядом обеспеченного мужа, все равно хочется что-то делать самой) я не говорю о работе 24/7, я говорю о работе, на которой можно отвлечься от домашних дел и ежедневной рутины, а если еще эта работа и хорошие деньги приносит, то совсем хорошо. в любом случае, все что мы делаем, мы делаем это ради наших детей».

Напомним, Анна Михайловская 4 года была замужем за актером Тимофеем Каратаевым, а в этом году пара официально развелась по обоюдному согласию. Сейчас Анна, судя по снимкам с неизвестным пока молодым человеком, вновь счастлива в личной жизни.

Фото и видео: Instagram