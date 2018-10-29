Звезда «Молодежки» Анна Михайловская пожаловалась на редкие встречи с 3-летним сыном

Недавно актриса Анна Михайловская столкнулась с проблемой, знакомой всем матерям-одиночкам. Звезда сериалов разрывается между любимым сыном Мирославом и работой. Сейчас Анна очень востребована и иногда даже совершает несколько перелетов в день.
На днях молодая мама с грустью призналась своим подписчикам, что они с сынишкой очень скучают друг по другу, и попросила совета: «Спросил меня сегодня «ты опять улетаешь на работу?» и так грустно мне стало, кошмар. Сижу в аэропорту, жду посадку и думаю, а может мамам не надо работать вообще? Как думаете?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Мнения фолловеров Михайловской разделились: «Живое общение с мамочкой дороже излишних рублей», «Работать надо но вечера и праздники быть с детками», «С хорошими мужьями, жены дома работают!», «Все временно. И малыш вырастит и все поймет) счастья вам!», «Маме надо быть мамой, но и без самореализации тоже тупик, у вас отличная профессия, не бросайте ее, а сынок скоро подрастет будите его с собой брать». В следующем посте Анна пояснила свою позицию: «Ну мне кажется даже при наличие рядом обеспеченного мужа, все равно хочется что-то делать самой) я не говорю о работе 24/7, я говорю о работе, на которой можно отвлечься от домашних дел и ежедневной рутины, а если еще эта работа и хорошие деньги приносит, то совсем хорошо. в любом случае, все что мы делаем, мы делаем это ради наших детей».
Напомним, Анна Михайловская 4 года была замужем за актером Тимофеем Каратаевым, а в этом году пара официально развелась по обоюдному согласию. Сейчас Анна, судя по снимкам с неизвестным пока молодым человеком, вновь счастлива в личной жизни.
Фото и видео: Instagram