Звезда «Клона» поделилась архивными фото с большим беременным животом и новорожденными дочками-близнецами

44-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли счастлива в третьем браке с режиссером Леонарду Ногейрой. Супруги растят дочек-близнецов Антонию и Софию.

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото с большим беременным животом и призналась, что скучает по нему. Также Джованна показала нежные кадры с новорожденными девочками.

«Любовь переворачивает все в жизни. Я скучаю по тебе!», — подписала она семейные снимки.