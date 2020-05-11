Звезда «Клона» поделилась архивными фото с большим беременным животом и новорожденными дочками-близнецами
Фото: Getty Images
44-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли счастлива в третьем браке с режиссером Леонарду Ногейрой. Супруги растят дочек-близнецов Антонию и Софию.
Актриса поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото с большим беременным животом и призналась, что скучает по нему. Также Джованна показала нежные кадры с новорожденными девочками.
«Любовь переворачивает все в жизни. Я скучаю по тебе!», — подписала она семейные снимки.
«С днем матери», «10 лет прошло», «Счастливая семья», «Какое счастливое время», — прокомментировали подписчики «Жади».
У Джованны, кроме дочек, есть и 15-летний сын Пьетро от отношения с партнером по сериалу «Клон» Мурилу Бенисиу. Они расстались после нескольких лет отношений. Вскоре актриса вышла замуж за американца, но Мурилу запретил вывозить их общего сына в США — из-за этого брак Джованны распался через несколько месяцев.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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