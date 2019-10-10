Звезда «Клона» Джованна Антонелли подарила дочкам-близнецам крайне экстравагантные торты на день рождения

«Как хорошо! Хотелось бы, чтобы этот прекрасный и счастливый день, пропитанный радостью и любовью, чтобы этот праздник длился вечно!!!! В этот двойной и особенный для моих маленьких ангелов день все сплотились, чтобы сделать его счастливым, и это было потрясающе!!! Спасибо, друзья, семья и вы, ребята, которые были за кадром, воплощая мечту в жизнь», — написала актриса под трогательной фотографией девочек.

Отдельно звезда поблагодарила кондитера, который делает «лучшие и самые красивые торты в мире».