Звезда «Клона» Джованна Антонелли подарила дочкам-близнецам крайне экстравагантные торты на день рождения
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Джованны Антонелли
Дочки Джованны Антонелли радуются тортам в форме какашек.
«Как хорошо! Хотелось бы, чтобы этот прекрасный и счастливый день, пропитанный радостью и любовью, чтобы этот праздник длился вечно!!!! В этот двойной и особенный для моих маленьких ангелов день все сплотились, чтобы сделать его счастливым, и это было потрясающе!!! Спасибо, друзья, семья и вы, ребята, которые были за кадром, воплощая мечту в жизнь», — написала актриса под трогательной фотографией девочек.
Отдельно звезда поблагодарила кондитера, который делает «лучшие и самые красивые торты в мире».
А вы купили бы подобный торт своему ребенку?
Фото и видео: instagram
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