Звезда фильма «Шаг вперед» Дженна Деван показала нежное фото с 6-месячным сыном: «Изменил мою жизнь»
Фото: www.instagram.com/jennadewan/
Дженна Деван показала поклонникам нежное фото с подросшим полугодовалым сыном. «Эти два маленьких открытых сердца все делают лучше, меняют мою жизнь. Скажите, что вы все делаете, чтобы справиться с эмоциями в это время?», — задалась актриса вопросом в подписи к снимкам с сыном и дочерью.
Примечательно, что малыша Каллума родители показали сразу, а дочь Эверли Дженна скрывает до сих пор. Увидеть ее лицо можно лишь на фото папарацци. В комментариях поклонники Деван отметили, что отец девочки Ченинг Татум запретил показывать своего ребенка в социальных сетях.
«Какой красивый малыш», «Самый милый ангел у лучшей мамы», «Ты великолепна», «Чудесный мальчик», — прокомментировали подписчики Дженны.
Деван помолвлена с отцом сына — актером Стивом Кази. Брак Дженны с Ченнингом Татумом распался через 9 лет после свадьбы.
Фото и видео: Instagram Дженны Деван, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!