Звезда фильма «Шаг вперед» Дженна Деван показала нежное фото с 6-месячным сыном: «Изменил мою жизнь»

Дженна Деван показала поклонникам нежное фото с подросшим полугодовалым сыном. «Эти два маленьких открытых сердца все делают лучше, меняют мою жизнь. Скажите, что вы все делаете, чтобы справиться с эмоциями в это время?», — задалась актриса вопросом в подписи к снимкам с сыном и дочерью.

Примечательно, что малыша Каллума родители показали сразу, а дочь Эверли Дженна скрывает до сих пор. Увидеть ее лицо можно лишь на фото папарацци. В комментариях поклонники Деван отметили, что отец девочки Ченинг Татум запретил показывать своего ребенка в социальных сетях.