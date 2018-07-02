Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой

Мэрилин стала настоящей звездой российского шоу «Битва экстрасенсов». Она приняла участие в трех сезонах проекта: в 14-м, 16-м и 17-м. Однако трижды Керро не смогла победить: она занимала лишь второе место. Зато на шоу она встретила свою любовь — колдуна Александра Шепса, но родила не от него. Отцом ее первенца стал норвежец Марк Хансен.

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