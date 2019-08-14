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«Золотой мальчик»: Максим Виторган показал забавное фото сына от Ксении Собчак

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган и Ксения Собчак

Фото: Instagram
Снимок сделала старшая дочь актера.

Максим Виторган часто проводит время с детьми – Полиной, Даниилом и маленьким Платоном. В социальной сети актера появился забавный снимок с младшим сыном, который умилил поклонников Виторгана. «Кустодиев. Купец из самовара», - подписал фото Максим, отметив, что снимок сделала 23-летняя Полина.

«Вот откуда берется золотая молодежь из золотого самовара», «Когда вы успеваете.только с мамой отдыхал,уже с вами..хорошая у него жизнь», «Золотой маольчик. Автор...известен.)», «Красивый мальчуган), а у вас чувство юмора прекрасное)», - отметили в комментариях.

Полина с Платоном

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись весной 2019-го года, разъехавшись за несколько месяцев до этого. Однако бывшие супруги остались в нормальных отношениях ради маленького сына, которому в ноябре исполнится три года.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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