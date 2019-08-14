«Золотой мальчик»: Максим Виторган показал забавное фото сына от Ксении Собчак

Максим Виторган часто проводит время с детьми – Полиной, Даниилом и маленьким Платоном. В социальной сети актера появился забавный снимок с младшим сыном, который умилил поклонников Виторгана. «Кустодиев. Купец из самовара», - подписал фото Максим, отметив, что снимок сделала 23-летняя Полина.
«Вот откуда берется золотая молодежь из золотого самовара», «Когда вы успеваете.только с мамой отдыхал,уже с вами..хорошая у него жизнь», «Золотой маольчик. Автор...известен.)», «Красивый мальчуган), а у вас чувство юмора прекрасное)», - отметили в комментариях.
Ксения Собчак и Максим Виторган развелись весной 2019-го года, разъехавшись за несколько месяцев до этого. Однако бывшие супруги остались в нормальных отношениях ради маленького сына, которому в ноябре исполнится три года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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