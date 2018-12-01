«Зимние забавы»: 5-летние Лиза и Гарри Галкины сыграли в снежки

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина знают, что у детей звездной пары — 5-летних Лизы и Гарри — день расписан едва ли не по минутам. Малыши посещают детский сад, дополнительно занимаются спортом, иностранными языками. Но и простые детские развлечения не чужды именитым двойняшкам. Например, дети с удовольствием играют в снежки и катаются с папой на снегокате. Шоумен опубликовал в Instagram новое видео, снятое на прогулке с Лизой и Гарри.