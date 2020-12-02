Женщина впала в кому из-за COVID-19 после рождения ребенка раньше срока

Спасавшие мать и дочь медики часто приносили спящей Еве фотографии малышки. Мать излечилась от коронавируса на десятый день после родов. Тогда же Ева и ее муж Имтиаз смогли увидеть маленькую Айлу.

«Это было похоже на какое-то чудо, — призналась мать. — Я понимала, что прошла большой путь — вернулась с того света. Айла была в инкубаторе, но мы смогли немного пообщаться и взять ее на руки. Она сразу же ухватилась за меня».

Как призналась британка, до этого она ни разу не лечилась в больнице. Когда Еву выписывали, лечившие ее врачи аплодировали стоя. Айле придется оставаться в больнице до восстановления — сейчас она чувствует себя хорошо.