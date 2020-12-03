Женщина родила здорового ребенка, зачатого 27 лет назад — и установила мировой рекорд

Молли родилась в октябре 2020 года совершенно здоровой и доношенной. В телешоу «Доброе утро, Америка», выходящем на телеканале ABC News, молодые супруги признались, что не могли завести детей естественным путем, но очень хотели стать родителями. Потому когда врачи предложили им обратиться в Национальный центр донорства эмбрионов, они не стали категорически отсекать эту идею. Все взвесив, они согласились, просмотрели все предложенные им профили потенциальных доноров и выбрали предпочтительный вариант. Доктор Зоммерфельт, которая занималась случаем Тины и ее мужа Бена, заявила, что тот факт, что обе сестры спустя четверть века после заморозки успешно родились, свидетельствует о гигантском прогрессе технологий. «Когда Гибсоны вернулись ко мне, я была очень взволнована. Поразительно, что эмбрионы очень хорошо оттаяли и были пригодны для переноса, — отметила она. – Это означает, что при правильном хранении генетический материал может существовать очень долго».