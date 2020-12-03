Женщина родила здорового ребенка, зачатого 27 лет назад — и установила мировой рекорд
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, зачата девочка была аж 27 лет назад, потому установила рекорд как самый долго замороженный эмбрион в мире, который в итоге все же появился на свет. В 1992 году ее маме, Тине Гибсон, был всего год, когда яйцеклетку, из которой в итоге получилась ее малышка, оплодотворили и законсервировали. Любопытно, что предыдущий рекорд в этой категории установила ее сестра Эмма Рен, родившаяся годами ранее, в 2017-м. Она также появилась на свет в результате искусственного оплодотворения и последующей подсадки эмбриона. Девочки Гибсон — полные генетические родственницы, замороженные в один день и от одних доноров.
Молли родилась в октябре 2020 года совершенно здоровой и доношенной. В телешоу «Доброе утро, Америка», выходящем на телеканале ABC News, молодые супруги признались, что не могли завести детей естественным путем, но очень хотели стать родителями. Потому когда врачи предложили им обратиться в Национальный центр донорства эмбрионов, они не стали категорически отсекать эту идею. Все взвесив, они согласились, просмотрели все предложенные им профили потенциальных доноров и выбрали предпочтительный вариант. Доктор Зоммерфельт, которая занималась случаем Тины и ее мужа Бена, заявила, что тот факт, что обе сестры спустя четверть века после заморозки успешно родились, свидетельствует о гигантском прогрессе технологий. «Когда Гибсоны вернулись ко мне, я была очень взволнована. Поразительно, что эмбрионы очень хорошо оттаяли и были пригодны для переноса, — отметила она. – Это означает, что при правильном хранении генетический материал может существовать очень долго».
Фото: pexels
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