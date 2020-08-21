Женщина родила второго ребенка спустя 2 дня после появления на свет первого

Джоанн незамедлительно поехала в больницу, где появился на свет ее первый мальчик. Он был крошечный и весил всего 737 граммов – он находился на грани жизни и смет врачам потребовалось полчаса, чтобы реанимировать его. Женщина призналась, что ей было очень страшно, но она понимала, что вскоре снова начнутся схватки, однако прошли часы и при этом ничего не происходило. Тогда врач предложил ей соблюдать строгий постельный режим, чтобы дать второму малышу время развиться получше. Британка была шокирована, потому что не представляла, что такое может быть возможно. Более того, ей было странно, что на свет появился на свет только один из ее сыновей. Но ждать ей пришлось недолго – спустя два дня схватки возобновились, и второй мальчик тоже родился. Он был больше своего брата почти на 200 граммов и крепче. Первые две недели оба ребенка находились на аппаратах искусственного дыхания, в течение первых трех месяце их держали порознь. Однако они быстро восстановились. Сейчас детям уже почти 2 года, и они жить не могут друг без друга.

Фото: pixabay

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