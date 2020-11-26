Женщина родила в прямом эфире соцсети, потому что ее отказались забрать в больницу
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, будущая мать заявила, что в госпитале ей сделали УЗИ и даже увидели ребенка в родовых путях, но по какой-то причине решили, что она еще не готова к данному процессу, а тянущие боли в нижней части живота списали на проявления инфекции. У Натоши не было другого выбора кроме как отправиться домой.
Однако спустя несколько часов схватки усилились, и она в тот же день в собственной ванной родила свою дочь Нолу. Произошло это без какой-либо помощи со стороны медицинских работников. К счастью, молодую женщину, которая живет одна, внезапно решили навестить родители, которые и ассистировали ей в родах, не имея при этом никаких навыков и соответствующего образования. Натоша сказала: «Я не знала, что у меня схватки, ведь врачи сказали, что это вирус. Даже когда голова дочки была у меня между ног, я все еще не могла осознать, что происходит. Это был мой первый раз».
Будущая мать весь процесс транслировала в прямом эфире социальной сети Facebook, потому что хотела записать все, что с ней происходит. «Я хотела запомнить свои роды, независимо от того, где они будут проходить», – пояснила она, добавив, что совершенно не ожидала, что все произойдет столь быстро. Все это время отец Натоши пытался вызвать медков, однако они не успели и прибыли лишь к тому моменту, когда надо было перерезать пуповину. Американка сообщает, что, к счастью, роды прошли без осложнений, однако не в больнице, потому, из-за напряженной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, она уже два месяца не может получить свидетельство о рождении малышки, а значит, не может рассчитывать на положенную ей государственную помощь. «Мне все время говорят, что из-за ковида этот процесс может занять до года, но я же не виновата, что родила дома», – посетовала Натоша.
Фото: facebook Natosha Kramer
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