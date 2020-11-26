Женщина родила в прямом эфире соцсети, потому что ее отказались забрать в больницу

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, будущая мать заявила, что в госпитале ей сделали УЗИ и даже увидели ребенка в родовых путях, но по какой-то причине решили, что она еще не готова к данному процессу, а тянущие боли в нижней части живота списали на проявления инфекции. У Натоши не было другого выбора кроме как отправиться домой.

Однако спустя несколько часов схватки усилились, и она в тот же день в собственной ванной родила свою дочь Нолу. Произошло это без какой-либо помощи со стороны медицинских работников. К счастью, молодую женщину, которая живет одна, внезапно решили навестить родители, которые и ассистировали ей в родах, не имея при этом никаких навыков и соответствующего образования. Натоша сказала: «Я не знала, что у меня схватки, ведь врачи сказали, что это вирус. Даже когда голова дочки была у меня между ног, я все еще не могла осознать, что происходит. Это был мой первый раз».