Женщина родила непохожих друг на друга близнецов
23-летняя девушка из Уильямсбурга, штат Вирджиния, родила мужу, 28-летнему Майклу Степни, двух мальчиков 11 февраля 2018 года: они похожи друг на друга за одним исключением — один из малышей с таким же темным цветом кожи, как мама с папой, а вот второй младенец появился на свет альбиносом.
People don't believe my black toddler and albino son are actually twins https://t.co/8LnX9trMuO via @MetroUK— GirlRacerSian (@GirlRacerSian) October 26, 2020
Генетическое заболевание, которое унаследовал малыш, поражает примерно одного из 20 тысяч человек во всем мире. У тех, кто родился с ним, снижается уровень пигментации кожи, волос и радужной оболочки глаз. У людей с альбинизмом обычно очень светлая кожа и белые или золотисто-светлые волосы.
Сыновей родители назвали Закари и Завид. Несмотря на то, что американка любит их одинаково, она понимает, что альбиносу постоянно придется сталкиваться с непониманием со стороны общества.
Как объяснила молодая мама, она гуляет с малышами и часто слышит от окружающих вопрос «Почему усыновили белого мальчика, если уже есть темнокожий ребенок того же возраста?». Джонсон не нравятся такие вопросы, которые приносят боль.
«Я воспринимаю это как негативную реакцию, мне не нравится, что люди судят Завида, меня и моего мужа только из-за цвета его кожи. Мне приходится защищать своего сына и себя саму каждый день», — подчеркнула она.
Фото: pexels.com
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