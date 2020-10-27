Женщина родила непохожих друг на друга близнецов

Генетическое заболевание, которое унаследовал малыш, поражает примерно одного из 20 тысяч человек во всем мире. У тех, кто родился с ним, снижается уровень пигментации кожи, волос и радужной оболочки глаз. У людей с альбинизмом обычно очень светлая кожа и белые или золотисто-светлые волосы.

Сыновей родители назвали Закари и Завид. Несмотря на то, что американка любит их одинаково, она понимает, что альбиносу постоянно придется сталкиваться с непониманием со стороны общества.