Женщина родила дочь всего через 10 дней после того, как узнала, что беременна
Жительница Великобритании, как сообщает онлайн-издание Bristol Post, уже растит вместе с мужем двоих детей, потому знала, как у нее обычно протекает беременность, и некоторые признаки она у себя наблюдала, однако все сделанные тесты были отрицательными, из-за чего она списывала симптомы на расстройство желудка.
Однако 2 января 2020 года, когда муж Сэм, Джо, обнял ее, почувствовал толчок в ее животе и настоял на том, чтобы она сделала еще один тест, который наконец оказался положительным. Хикс записалась на УЗИ, чтобы узнать срок и начала готовить приданое для малыша и заключение договора с акушеркой. Однако у их малышки были другие планы, и она решила появиться на свет всего через 10 дней после результатов теста.
Малышка родилась полностью доношенной и весила 3,4 килограмма, однако у нее были небольшие проблемы с дыханием, из-за чего ее пришлось поместить в отделение интенсивной терапии. Однако она уверенно идет на поправку и, по словам врачей, через несколько дней ее уже выпишут. «Сейчас я занимаюсь планированием нашего быта, когда малышка приедет домой, – говорит счастливый отец. – У меня уже есть семиместный автомобиль, также мне удалось купить некоторые из наиболее крупных товаров. Семья и друзья снабдили нас одеждой. Сейчас заканчиваю оборудование комнаты нашей малышки».
Фото: pixabay
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