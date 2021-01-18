Женщина родила дочь всего через 10 дней после того, как узнала, что беременна

Жительница Великобритании, как сообщает онлайн-издание Bristol Post, уже растит вместе с мужем двоих детей, потому знала, как у нее обычно протекает беременность, и некоторые признаки она у себя наблюдала, однако все сделанные тесты были отрицательными, из-за чего она списывала симптомы на расстройство желудка.

Однако 2 января 2020 года, когда муж Сэм, Джо, обнял ее, почувствовал толчок в ее животе и настоял на том, чтобы она сделала еще один тест, который наконец оказался положительным. Хикс записалась на УЗИ, чтобы узнать срок и начала готовить приданое для малыша и заключение договора с акушеркой. Однако у их малышки были другие планы, и она решила появиться на свет всего через 10 дней после результатов теста.