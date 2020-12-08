Женщина родила дочь после 14 выкидышей, выиграв бесплатную процедуру ЭКО
Пара, у которой произошло 14 выкидышей, решила принять участие в конкурсе на бесплатную процедуру ЭКО на Кипре, которая и принесла им счастье. Здоровая девочка Джессика Роуз весом 2,5 килограмма родилась в ноябре 2019 года.
Джо и Джейсон, мастера по ремонту дома, встретились в пабе в Уимблдоне, на юго-западе Лондона, в 1998 году и через два года начали попытки зачать ребенка. Джо впервые забеременела в 2000 году, но потеряла ребенка, когда ему было около семи недель. С тех пор она перенесла 14 выкидышей.
Couple who suffered 14 #miscarriages finally welcome 'miracle' #baby after winning a Facebook competition for a free round of #IVF treatment in #NorthCyprus#fertility #ivf #vitrification #malefertility #infertility #reproductiv…https://t.co/OgSms3iFla https://t.co/Ivg26z9u2a— Cuneyt Cetin (@cetincuneyt) December 7, 2020
Как объяснили родители, до удачной попытки ЭКО они делали эту процедуру в 2014 году, которая обошлась в две тысячи фунтов стерлингов (почти 200 тысяч рублей). «Нас связывало то, что мы хотели иметь семью и много животных», - уточнила женщина.
После неудачных попыток забеременеть и переезда в Испанию Джо решилась на подробное обследование организма. Медики обнаружили у нее три типа нарушений свертываемости крови и дополнительные иммунные факторы, такие как синдром хронической усталости, которые могут влиять на беременность.
«Каждая беременность и выкидыш были разными и травматичными по-своему. Многие клиники говорили, что ЭКО не сработает, потому что у меня не было проблем с зачатием, я просто не могла «удержать ребенка», - объяснила мать.
Пара почти потеряла надежду, когда в ноябре 2018 года она наткнулась на раздачу подарков в Интернете с призом в виде бесплатного цикла ЭКО. Конкурс проводился в ознаменование 40-летия рождения Луизы Браун, первого ребенка ЭКО. Джо провели процедуру на Кипре.
«Даже когда она родилась, мне приходилось постоянно проверять, действительно ли она здесь. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось с нами», - признается счастливая мать. Семья надеется подарить Джессике брата или сестру, усыновив ребенка.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!