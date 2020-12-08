Женщина родила дочь после 14 выкидышей, выиграв бесплатную процедуру ЭКО

Пара, у которой произошло 14 выкидышей, решила принять участие в конкурсе на бесплатную процедуру ЭКО на Кипре, которая и принесла им счастье. Здоровая девочка Джессика Роуз весом 2,5 килограмма родилась в ноябре 2019 года.

Джо и Джейсон, мастера по ремонту дома, встретились в пабе в Уимблдоне, на юго-западе Лондона, в 1998 году и через два года начали попытки зачать ребенка. Джо впервые забеременела в 2000 году, но потеряла ребенка, когда ему было около семи недель. С тех пор она перенесла 14 выкидышей.