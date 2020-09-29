Женщина решила рожать ребенка при полном макияже в ванне и прославилась в Сети

Легаси пояснила, что ее целью было поделиться своим опытом с другими мамами, рассказать им, как принять боль от схваток. Она также поделилась небольшим лайфхаком, который позволил ей отвлечься: она сделала себе прическу и полный макияж, а также надела наряд, который выбрала специально для родов, чтобы чувствовать себя красивой – белую юбку и топ с надписью «Королева естественных родов». Ее ролик стал настолько популярным, что его уже посмотрело 700 тысяч человек. Кстати, для Легаси это не первый опыт домашних родов – таким же образом, в ванной, появился на свет ее первый сын. Она вспоминает: «Тогда я делала это без лекарств и чувствовала себя при этом очень спокойно. Со мной была акушерка, которая очень поддерживала меня». Женщина считает, что каждая будущая мама должна быть готова к этому процессу, ведь на самом деле нет ничего естественнее этого процесса появления на свет нового человека.