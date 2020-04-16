Женщина, не подозревавшая, что беременна двойней, увидела новорожденных детей: фото

Женщина сказала, что даже медсестра не сразу поняла, что происходит, и даже немного растерялась. Но через две минуты родилась малышка Билли Джун. После этого все, находившиеся в комнате испытали потрясение. «Муж был в шоке, как и я. Моя сестра постоянно нас фотографировала, – объясняет Линдси. – У меня в голове роился миллион мыслей, но я не могла их переварить, потому что была ошеломлена и могла только повторять «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Теперь наша семья совершенно счастливы, я бы не хотела ничего изменить».

Фото: pexels

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