Женщина нашла способ забеременеть от умершего супруга

Не все люди умеют справляться с потерями. Несмотря на то, что смерть — естественный процесс, иногда она наступает, вопреки всему, неожиданно.
Себастьяна Мойлана не стало в 27 лет. У него осталась жена Джермима, с которой они поженились в 2015 году.
К 2020 они надеялись завести ребенка, однако жизнь сложилась иначе. Несмотря на то, что женщина посещала докторов и активно готовилась к материнству, мечтая носить под сердцем малыша от любимого человека, теперь, казалось бы, ее желание неосуществимо. Однако Джермима все равно настроена родить от умершего Себастьяна.
Медики сработали оперативно: получив разрушение суда, они собрали биологический материал мужчины в течение 24 часов после того, как его не стало. Еще 10 лет он будет пригоден для зачатия — именно этим и собирается воспользоваться вдова.
«Он стал бы самым чудесным отцом в мире», — говорит Джермима британскому изданию The Sun.
Женщина хочет прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако сначала ей предстоит получить на это официальное разрешение. Тем временем, ее брат уже запустил в Сети кампанию по сбору средств, которые будут потрачены, как предполагается, не только на саму процедуру, но и на юристов, адвокатов, а также похороны Себастьяна Мойлана.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos