Женщина нашла способ забеременеть от умершего супруга

Не все люди умеют справляться с потерями. Несмотря на то, что смерть — естественный процесс, иногда она наступает, вопреки всему, неожиданно.

Себастьяна Мойлана не стало в 27 лет. У него осталась жена Джермима, с которой они поженились в 2015 году.

К 2020 они надеялись завести ребенка, однако жизнь сложилась иначе. Несмотря на то, что женщина посещала докторов и активно готовилась к материнству, мечтая носить под сердцем малыша от любимого человека, теперь, казалось бы, ее желание неосуществимо. Однако Джермима все равно настроена родить от умершего Себастьяна.

Медики сработали оперативно: получив разрушение суда, они собрали биологический материал мужчины в течение 24 часов после того, как его не стало. Еще 10 лет он будет пригоден для зачатия — именно этим и собирается воспользоваться вдова.

«Он стал бы самым чудесным отцом в мире», — говорит Джермима британскому изданию The Sun.