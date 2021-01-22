passion.ru

Женщина мучилась от вздутия живота и внезапно родила ребенка в туалете

Жительница британского города Донкастер Саманта Валланс, не знавшая о беременности, случайно родила ребенка в туалете, пишет Daily Mirror.

Девушка рассказала, что делала противозачаточные инъекции, поэтому и подумать не могла, что забеременеет. Однажды она проснулась среди ночи от боли в животе, но списала это на простое вздутие, от которого страдала время от времени. Но вскоре 32-летняя девушка поняла, что дело совсем не в этом, внезапно для себя она выяснила, что начались схватки.

Ее 39-летний муж Ричард описал безумную ночь словами «поймал родившегося ребенка» еще до того, как успел вызвать скорую помощь.

«Рано утром мы были в постели, и Сэм встала, чтобы сходить в туалет. Вскоре я услышал крики о помощи и узнал, что скоро стану отцом, - описывает роды отец. – Когда я прибежал, ребенок начал показываться, поэтому я быстро взял несколько полотенец и поймал малыша. Это были очень быстрые роды. Было слишком поздно вызывать скорую помощь, поэтому я проверил дыхание малыша, оно оказалось здоровым и нормальным».

Супруг помог Саманте добраться до постели и срочно набрал телефон медиков. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мать. «Не было никаких признаков беременности. У нее было небольшое вздутие живота», - добавил Ричард. Пара еще не решила, как назовет ребенка, который стал их пятым малышом.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!