Женщина мучилась от вздутия живота и внезапно родила ребенка в туалете
Девушка рассказала, что делала противозачаточные инъекции, поэтому и подумать не могла, что забеременеет. Однажды она проснулась среди ночи от боли в животе, но списала это на простое вздутие, от которого страдала время от времени. Но вскоре 32-летняя девушка поняла, что дело совсем не в этом, внезапно для себя она выяснила, что начались схватки.
Ее 39-летний муж Ричард описал безумную ночь словами «поймал родившегося ребенка» еще до того, как успел вызвать скорую помощь.
Mum who thought she was bloated gives birth on toilet as 'husband catches baby' https://t.co/QomUMt7iq4 pic.twitter.com/nvpcMLELhO— Daily Mirror (@DailyMirror) January 22, 2021
«Рано утром мы были в постели, и Сэм встала, чтобы сходить в туалет. Вскоре я услышал крики о помощи и узнал, что скоро стану отцом, - описывает роды отец. – Когда я прибежал, ребенок начал показываться, поэтому я быстро взял несколько полотенец и поймал малыша. Это были очень быстрые роды. Было слишком поздно вызывать скорую помощь, поэтому я проверил дыхание малыша, оно оказалось здоровым и нормальным».
Супруг помог Саманте добраться до постели и срочно набрал телефон медиков. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мать. «Не было никаких признаков беременности. У нее было небольшое вздутие живота», - добавил Ричард. Пара еще не решила, как назовет ребенка, который стал их пятым малышом.
Фото: pixabay.com
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