Женщина мучилась от вздутия живота и внезапно родила ребенка в туалете

Девушка рассказала, что делала противозачаточные инъекции, поэтому и подумать не могла, что забеременеет. Однажды она проснулась среди ночи от боли в животе, но списала это на простое вздутие, от которого страдала время от времени. Но вскоре 32-летняя девушка поняла, что дело совсем не в этом, внезапно для себя она выяснила, что начались схватки.

Ее 39-летний муж Ричард описал безумную ночь словами «поймал родившегося ребенка» еще до того, как успел вызвать скорую помощь.