Женщина мучилась от проблем со спиной и лишнего веса и не заметила, что беременна

В день родов все поначалу было как обычно. Однако внезапно Джина почувствовала головокружение и тошноту. Сначала она решила, что отравилась и не стала сильно переживать, но спустя немного времени у нее отошли воды, и только тогда американка поняла, что вот-вот родит. Будущая мать забила тревогу и начала в панике кричать мужу, чтобы он срочно вез ее в больницу. Однако доехать до госпиталя они не успели – ребенок родился в машине. Когда молодые родители доехали до пункта назначения, врачам оставалось лишь обследовать мать и ребенка, чтобы сообщить им, что все прошло хорошо и они оба здоровы.

Доктор Кэти Гетц, которая занималась этим случаем, заявила, что это большая редкость, когда женщина даже не подозревает о своей беременности и она у нее протекает практически бессимптомно, однако такое тоже встречается. «Это потрясающе, что все у Джины прошло так гладко и с таким отличным результатом. Мать и ребенок сейчас чувствуют себя превосходно», — резюмировала она.

Фото: freepik

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