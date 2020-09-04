Женщина думала, что просто поправилась на карантине, и внезапно родила

Врачи быстро поняли, что женщина рожает, и спустя 1,5 часа на свет уже появился совершенно здоровый мальчик весом в почти 4 килограмма, которого новоиспеченные родители назвали Александром. Таша признается, что совершенно не ожидала подобного развития событий, потому все еще пребывает в шоке и удивлении: «У меня не было ни утреннего недомогания, ни каких-либо других симптомов, которые указывали бы на беременность. Даже месячные приходили регулярно. Мой живот сильно раздулся всего за 24 часа до родов, начались сильные боли. В течение суток я ничего не пила. Мы с моим парнем переживали, что со мной что-то не так, но не думали, что вот-вот станем родителями». Мартин, партнер Таши говорит: «Конечно, мы в оба немного в шоке. Но Таша была просто великолепна, она так быстро сориентировалась к новой реальности и своей новой роли. Не могу дождаться, когда их выпишут из больницы и начнется наша новая жизнь семьей не из двух, а из трех человек».

Фото: pexels

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